Защитник «Хетафе» Ньом послал Кумана во время матча Примеры

Защитник «Хетафе» Аллан-Ромео Ньом оскорбил главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана во время матча 6-го тура чемпионата Испании (1:0), сообщает Sport.es.

По данным источника, футболист назвал тренера «сукиным сыном», а затем послал его подальше. После матча Куман пожаловался на действия игрока тренеру «Хетафе» Хосе Бордаласу. Впрочем, тренер «Хетафе» усомнился в подобном поведении Ньома, но заверил Кумана, что поговорит с игроком, так как подобные действия являются недопустимыми. В «Барселоне» пока не приняли решение, будет ли клуб подавать жалобу на Ньома.

Матч «Хетафе» — «Барселона» состоялся на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Единственный гол был забит на 55-й минуте встречи — Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Френки де Йонга против Джене.