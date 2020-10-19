Защитник «Хетафе» Ньом послал Кумана во время матча Примеры

Защитник «Хетафе» Аллан-Ромео Ньом оскорбил главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана во время матча 6-го тура чемпионата Испании (1:0), сообщает Sport.es.
По данным источника, футболист назвал тренера «сукиным сыном», а затем послал его подальше. После матча Куман пожаловался на действия игрока тренеру «Хетафе» Хосе Бордаласу. Впрочем, тренер «Хетафе» усомнился в подобном поведении Ньома, но заверил Кумана, что поговорит с игроком, так как подобные действия являются недопустимыми. В «Барселоне» пока не приняли решение, будет ли клуб подавать жалобу на Ньома.
Матч «Хетафе» — «Барселона» состоялся на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Единственный гол был забит на 55-й минуте встречи — Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Френки де Йонга против Джене.
- 19 октября 2020
-
20:31
-
20:17
-
20:06
-
19:51
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:23
-
19:00
-
18:56
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:09
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
17:34
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
15:42
-
15:31
-
15:18
-
15:12
-
15:07