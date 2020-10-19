Хавбек «Брюгге»: в матче с «Зенитом» будем играть на победу, меньшим не будем довольны

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Про ключевые факторы игры „Зенита“ лучше спросить нашего тренера. Будем ориентироваться на лучший результат завтра, постоянный контроль мяча. Мы должны продемонстрировать наши лучшие качества, биться за инициативу — и тогда посмотрим. Будем играть на победу, меньшим точно не будем довольны», — приводит слова Ванакена официальный сайт «Зенита».
Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.
- 19 октября 2020
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