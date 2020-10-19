Лопетеги: «Челси» способен выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
«Думаю, мы должны сосредоточиться на том, чтобы как можно лучше адаптироваться к ситуации. Мне кажется, у всех команд предсезонная подготовка была сорвана. Необходимо как можно скорее адаптироваться к новой реальности.
Нам предстоит сыграть с командой, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Нужно не ударить в грязь лицом. Это единственное, что можем сделать. Матч будет сложным. Но сделаем всё, чтобы одержать победу. „Челси“ — отличная команда, с фантастическими игроками, но мы попробуем доминировать на поле. Это то, к чему мы должны стремиться», — приводит слова Лопетеги Goal.com.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Севилья» состоится завтра, 20 октября, в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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