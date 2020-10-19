19-летний хавбек «Химок» Казанцев перенёс операцию на колене

Полузащитник «Химок» Данил Казанцев перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Данил Казанцев успешно прооперирован! Полузащитник красно-чёрных Данил Казанцев, получивший повреждение боковой и крестообразной связок колена, успешно прооперирован в одной из московских клиник и благодарит всех за поддержку. Каза, мы с тобой! Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в официальном «инстаграме» «Химок».

Казанцев перешёл в «Химки» летом 2019 года из «Мастер-Сатурн» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.