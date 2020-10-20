Л. Мартинес: Месси — лучший футболист в мире. Он всегда на шаг впереди остальных
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Я знаю Месси по большей части благодаря игре за сборную Аргентины. Я говорил это раньше, скажу сейчас и буду повторять в будущем: Месси — лучший игрок в мире. Мы гордимся тем, что он аргентинец, и всегда стараемся учиться у Месси. На мой взгляд, он находится на другом уровне. Он по-другому понимает футбол и всегда на шаг впереди остальных», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Действующее соглашение Лаутаро с миланцами рассчитано до 2023 года. Ранее сообщалось, что за игроком охотилась «Барселона», однако приобрести аргентинца ей так и не удалось.
- 20 октября 2020
-
00:56
-
00:48
-
00:37
-
00:24
-
00:05
- 19 октября 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:37
-
23:18
-
23:04
-
22:55
-
22:49
-
22:37
-
22:33
-
22:19
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:30
-
21:28
-
21:21
-
21:10
-
20:50
-
20:50
-
20:41
-
20:35
-
20:31
-
20:17
-
20:06
-
19:51
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:23
Партнерский контент