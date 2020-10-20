Л. Мартинес: Месси — лучший футболист в мире. Он всегда на шаг впереди остальных

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.



«Я знаю Месси по большей части благодаря игре за сборную Аргентины. Я говорил это раньше, скажу сейчас и буду повторять в будущем: Месси — лучший игрок в мире. Мы гордимся тем, что он аргентинец, и всегда стараемся учиться у Месси. На мой взгляд, он находится на другом уровне. Он по-другому понимает футбол и всегда на шаг впереди остальных», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Действующее соглашение Лаутаро с миланцами рассчитано до 2023 года. Ранее сообщалось, что за игроком охотилась «Барселона», однако приобрести аргентинца ей так и не удалось.