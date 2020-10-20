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Лигу чемпионов могут расширить до 36 команд

Лигу чемпионов могут расширить до 36 команд
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА может поменять формат проведения Лиги чемпионов начиная с сезона-2024/2025. Число участников группового этапа может быть увеличено с 32 до 36.

Рассматривается два варианта расширения. Первый заключается в распределении 36 команд по шести группами. Каждая команда сыграет по 10 матчей, по пять матчей дома и пять — на выезде.

Второй вариант предполагает, что каждый клуб сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева. Как сообщает The Telegraph, второй вариант пользуется большей поддержкой, потому что это даст возможность увеличить число топ-игр на групповом этапе, а это сделает Лигу чемпионов привлекательнее для телевещателей.

Окончательное решение может быть принято в 2021 году.

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