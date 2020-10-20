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Полиция начала расследование после угроз Пикфорду, нанесшему травму ван Дейку

Полиция начала расследование после угроз Пикфорду, нанесшему травму ван Дейку
Футбол / Англия 0

Полиция начала расследование после угроз голкиперу «Эвертона» Джордану Пикфорду, который нанёс травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче пятого тура чемпионата Англии. Также они расследуют угрозы в адрес Ричарлисона, который был удалён за фол на Тьяго Алькантаре.

«В настоящее время мы расследуем ряд оскорбительных сообщений, сделанных в отношении двух футболистов «Эвертона». Детективы проводят расследование, чтобы идентифицировать людей, разместивших твиты, и если мы выявим правонарушения, мы будем принимать меры, чтобы привлечь виновных к ответственности. Те, кто использует интернет для нападок на других, совершает угрозы на почве ненависти, выходят за рамки закона», — приводит слова представителя полиции Мерсисайда Daily Mail.

Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.

Пикфорда не накажут за нанесение травмы ван Дейку
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