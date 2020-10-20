Полиция начала расследование после угроз Пикфорду, нанесшему травму ван Дейку

Полиция начала расследование после угроз голкиперу «Эвертона» Джордану Пикфорду, который нанёс травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче пятого тура чемпионата Англии. Также они расследуют угрозы в адрес Ричарлисона, который был удалён за фол на Тьяго Алькантаре.
«В настоящее время мы расследуем ряд оскорбительных сообщений, сделанных в отношении двух футболистов «Эвертона». Детективы проводят расследование, чтобы идентифицировать людей, разместивших твиты, и если мы выявим правонарушения, мы будем принимать меры, чтобы привлечь виновных к ответственности. Те, кто использует интернет для нападок на других, совершает угрозы на почве ненависти, выходят за рамки закона», — приводит слова представителя полиции Мерсисайда Daily Mail.
Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.
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