Министр спорта Бразилии потребовала немедленно посадить в тюрьму Робиньо

Министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес потребовала посадить в тюрьму бывшего нападающего «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо.
«Немедленно тюрьма, мне больше нечего сказать. Апелляция ещё возможна. Но утечка аудио, люди. Что еще вы хотите? Тюрьма. Ни одному насильнику нельзя аплодировать. Парень хочет вернуться в поле, чтобы изобразить героя», — приводит слова Алвес g1.globo.
Напомним, что в ноябре прошлого года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.
11 октября Рабиньо подписал контракт с «Сантосом», однако спустя 6 дней клуб его расторгнул, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде.
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