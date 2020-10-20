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Представлен топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учётом инфляции. Канчельскис — 8-й

Представлен топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учётом инфляции. Канчельскис — 8-й
Футбол / Англия 0

Портал Give Me Sport представил рейтинг 10 самых дорогих трансферов в истории английской Премьер-лиги с учётом инфляции.

Переход полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», считающийся самым дорогим в чемпионате Англии без учёта инфляции, в списке занял второе место. Также в рейтинг попал экс-хавбек сборных СССР и России Андрей Канчельскис со своим трансфером из стана «красных дьяволов» в «Эвертон».

1. Алан Ширер (в «Ньюкасл Юнайтед» в 1996 году за £ 18,9 млн) – на сегодня £ 157,7 млн (€ 173,45 млн)
2. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 2016 год, £ 89 млн) – £ 150,37 млн (€ 165,4 млн)
3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 2015 год, £ 68,4 млн) – £ 124,9 млн (€ 137,4 млн)
4. Фернандо Торрес («Челси», 2011 год, £ 52,65 млн) – £ 122,09 млн (€ 134,3 млн)
5. Стэн Коллимор («Ливерпуль», 1995 год, £ 11,7 млн) – £ 121,02 млн (€ 133 млн)
6. Деннис Бергкамп («Арсенал», 1995 год, £ 10,31 млн) – £ 104,78 млн (€ 115,2 млн)
7. Рио Фердинанд («Лидс Юнайтед», £ 23,4 млн) – £ 71,97 млн (€ 79 млн)
8. Андрей Канчельскис («Эвертон», 1995 год, £ 6,75 млн) – £ 69,82 млн (€ 76,8 млн)
9. Крис Армстронг («Тоттенхэм Хотспур», 1995 год, £ 4,5 млн) – £ 63,37 млн (€ 69,7 млн)

Рой Кин — самый культовый капитан в АПЛ по версии Squawka. Виейра не вошёл в топ-5
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