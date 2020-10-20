Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ», но недоволен, что клуб ещё не начал переговоры

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар намерен остаться в своём нынешнем клубе.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Le Parisien, 28-летний футболист хочет продолжить выступление за парижан и продлить контракт. Однако при этом он недоволен, что клуб всё ещё не начал переговоров по новому соглашению.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок.



В нынешнем сезоне форвард провёл 3 матча в чемпионате Франции и забил 2 гола.

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