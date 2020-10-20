Евсеев: не осуждаю Сычёва. Перешёл в фигурное катание, имеет право

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фото в хоккейной форме.
«Не осуждаю Диму Сычёва. Перешёл в фигурное катание, имеет право. Говорят, там рейтинги выше.
Рейтинги у футбольных эфиров поднимем, а после них с удовольствием в хоккей погоняем. Денис Казанский не разочаровал. И „8-16“ провёл достойно, и на льду смотрелся уверенно», — написал Евсеев.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.
Евсеев и Сычёв вместе выступали за московский «Локомотив» с 2004 по 2006 год. Дмитрий принимает участие в шоу «Ледниковый период». Его партнёршей является чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в парном катании Мария Петрова.
7 октября «Уфа» объявила, что Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. Команду возглавил Рашид Рахимов, который ранее работал экспертом на спортивном телевидении. Сейчас его место занял Евсеев.
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