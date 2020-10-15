Евсеев пошутил над Роналду, смотревшим матч Португалии на огромном телевизоре

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» пошутил над нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



В настоящее время 35-летний футболист находится на карантине, поскольку на днях у него было выявлено заражение коронавирусом. Накануне, 14 октября, португальская национальная команда встречалась со Швецией в Лиге наций, и Криштиану следил за своими партнёрами по огромному телевизору.



Евсеев опубликовал переделанную версию фотографии Роналду, на которой на экране вместо матча Португалии показана картинка из эфира, где специалист выступает в роли эксперта перед игрой сборной России.



«Когда футбол – лучшее лекарство от коронавируса. Криштиану, здоровья!» — написал Евсеев.

Роналду показал огромный телевизор, по которому смотрел матч сборной Португалии