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Евсеев пошутил над Роналду, смотревшим матч Португалии на огромном телевизоре

Евсеев пошутил над Роналду, смотревшим матч Португалии на огромном телевизоре
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» пошутил над нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В настоящее время 35-летний футболист находится на карантине, поскольку на днях у него было выявлено заражение коронавирусом. Накануне, 14 октября, португальская национальная команда встречалась со Швецией в Лиге наций, и Криштиану следил за своими партнёрами по огромному телевизору.

Евсеев опубликовал переделанную версию фотографии Роналду, на которой на экране вместо матча Португалии показана картинка из эфира, где специалист выступает в роли эксперта перед игрой сборной России.

«Когда футбол – лучшее лекарство от коронавируса. Криштиану, здоровья!» — написал Евсеев.

Роналду показал огромный телевизор, по которому смотрел матч сборной Португалии
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