Евсеев пошутил над Роналду, смотревшим матч Португалии на огромном телевизоре
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» пошутил над нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В настоящее время 35-летний футболист находится на карантине, поскольку на днях у него было выявлено заражение коронавирусом. Накануне, 14 октября, португальская национальная команда встречалась со Швецией в Лиге наций, и Криштиану следил за своими партнёрами по огромному телевизору.
Евсеев опубликовал переделанную версию фотографии Роналду, на которой на экране вместо матча Португалии показана картинка из эфира, где специалист выступает в роли эксперта перед игрой сборной России.
«Когда футбол – лучшее лекарство от коронавируса. Криштиану, здоровья!» — написал Евсеев.
Роналду показал огромный телевизор, по которому смотрел матч сборной Португалии
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