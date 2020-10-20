Массимилиано Аллегри может сменить Фрэнка Лэмпарда в «Челси»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, сообщает QuotidianoNet.
По информации источника, в руководстве синих расстроены результатами команды. После осуществления дорогих трансферов, футболисты под руководством Лэмпарда показывают невыразительные результаты, одержав всего две победы в пяти матчах английской Премьер-лиги. Итальянский специалист — фаворит на смену Фрэнка. Массимилиано находится без работы с мая 2019 года. До этого он пять лет работал в «Ювентусе».
«Челси» принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники синих — «Краснодар», «Севилья» и «Ренн». В таблице АПЛ «пенсионеры» занимают восьмое место, набрав восемь очков.
Лэмпард: в матче с «Севильей» в ЛЧ «Челси» необходимы концентрация и дисциплина
- 20 октября 2020
-
11:29
-
11:16
-
11:03
-
10:46
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:11
-
10:04
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
08:52
-
08:50
-
08:31
-
08:30
-
07:34
-
07:14
-
06:21
-
05:58
-
05:38
-
05:18
-
04:53
-
04:35
-
04:18
-
02:40
-
01:49
-
01:28
-
00:56
-
00:48
-
00:37
-
00:24
-
00:05
- 19 октября 2020
-
23:55
Партнерский контент