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Массимилиано Аллегри может сменить Фрэнка Лэмпарда в «Челси»

Массимилиано Аллегри может сменить Фрэнка Лэмпарда в «Челси»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, сообщает QuotidianoNet.

По информации источника, в руководстве синих расстроены результатами команды. После осуществления дорогих трансферов, футболисты под руководством Лэмпарда показывают невыразительные результаты, одержав всего две победы в пяти матчах английской Премьер-лиги. Итальянский специалист — фаворит на смену Фрэнка. Массимилиано находится без работы с мая 2019 года. До этого он пять лет работал в «Ювентусе».

«Челси» принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники синих — «Краснодар», «Севилья» и «Ренн». В таблице АПЛ «пенсионеры» занимают восьмое место, набрав восемь очков.

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