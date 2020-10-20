Массимилиано Аллегри может сменить Фрэнка Лэмпарда в «Челси»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, сообщает QuotidianoNet.

По информации источника, в руководстве синих расстроены результатами команды. После осуществления дорогих трансферов, футболисты под руководством Лэмпарда показывают невыразительные результаты, одержав всего две победы в пяти матчах английской Премьер-лиги. Итальянский специалист — фаворит на смену Фрэнка. Массимилиано находится без работы с мая 2019 года. До этого он пять лет работал в «Ювентусе».

«Челси» принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники синих — «Краснодар», «Севилья» и «Ренн». В таблице АПЛ «пенсионеры» занимают восьмое место, набрав восемь очков.