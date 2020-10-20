Директор «Енисея»: можем ли обыграть «Спартак» с разницей в 4 мяча? В спорте реально всё

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России.

«Чтобы занять первое место в группе, „Енисей“ должен обыграть „Спартак“ с разницей в четыре мяча. Возможно ли? В спорте реально всё. Мы понимаем, что в „Спартаке“ нет слабых футболистов, и поэтому без разницы — играть против основного состава или тех, кто имеет мало игрового времени. Мы ориентируемся на себя. Наша команда находится в боевом составе за исключением двух-трёх человек с небольшими повреждениями», — цитирует Ивахова «Р-Спорт».

Матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» намечен на завтра, 21 октября. Встреча пройдёт в Красноярске. Начало — в 15:00 мск. «Спартак» находится на 1-м месте в таблице, имея в активе 3 очка. «Енисей» (0) — на 3-м месте.