Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Директор «Енисея»: можем ли обыграть «Спартак» с разницей в 4 мяча? В спорте реально всё

Директор «Енисея»: можем ли обыграть «Спартак» с разницей в 4 мяча? В спорте реально всё
Футбол / Кубок России 0

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России.

«Чтобы занять первое место в группе, „Енисей“ должен обыграть „Спартак“ с разницей в четыре мяча. Возможно ли? В спорте реально всё. Мы понимаем, что в „Спартаке“ нет слабых футболистов, и поэтому без разницы — играть против основного состава или тех, кто имеет мало игрового времени. Мы ориентируемся на себя. Наша команда находится в боевом составе за исключением двух-трёх человек с небольшими повреждениями», — цитирует Ивахова «Р-Спорт».

Матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» намечен на завтра, 21 октября. Встреча пройдёт в Красноярске. Начало — в 15:00 мск. «Спартак» находится на 1-м месте в таблице, имея в активе 3 очка. «Енисей» (0) — на 3-м месте.

Хавбек «Спартака» Оганесян: хочется как можно чаще появляться на поле
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020