Директор «Енисея»: можем ли обыграть «Спартак» с разницей в 4 мяча? В спорте реально всё

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России.
«Чтобы занять первое место в группе, „Енисей“ должен обыграть „Спартак“ с разницей в четыре мяча. Возможно ли? В спорте реально всё. Мы понимаем, что в „Спартаке“ нет слабых футболистов, и поэтому без разницы — играть против основного состава или тех, кто имеет мало игрового времени. Мы ориентируемся на себя. Наша команда находится в боевом составе за исключением двух-трёх человек с небольшими повреждениями», — цитирует Ивахова «Р-Спорт».
Матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» намечен на завтра, 21 октября. Встреча пройдёт в Красноярске. Начало — в 15:00 мск. «Спартак» находится на 1-м месте в таблице, имея в активе 3 очка. «Енисей» (0) — на 3-м месте.
- 20 октября 2020
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