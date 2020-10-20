Куртуа: Лунин создаёт мне конкуренцию

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об украинском одноклубнике — вратаре Андрее Лунине.

«Лунин — отличный голкипер, у него большое будущее. Он создаёт мне конкуренцию.

Мы сосредоточены на всех соревнованиях. Выиграть чемпионат Испании очень важно для нас. Лига чемпионов и вовсе является мечтой. Мы хотим выиграть оба титула. «Реал» находится среди фаворитов Лиги чемпионов, но мы — не единственные", — приводит слова Куртуа Marca.

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний вратарь пять раз попал в заявку на матчи чемпионата Испании, но на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.