«Зенит» — «Брюгге»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Зенита» и «Брюгге» на матч 1-го группового этапа Лиги чемпионов. Встреча 1-го тура пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритс, Вормер, Ванакен, де Кетеларе, Дьятта, Деннис.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Помогать ему будут два ассистента – его соотечественник Фредерик Акетт и израильтянин Рой Хассан. Резервный рефери – француз Карим Абед.
Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут свой матч сегодня. Встреча пройдёт в Италии. Начало – в 22:00 мск.
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