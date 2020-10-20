Агент Головина: летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

Олег Артёмов, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что его подопечный мог перейти в «Барселону» или «ПСЖ».

«У Саши восстановление идёт по плану, буквально на днях разговаривал с ним. 18 октября ему кололи плазму в место травмы. На полное восстановление нужно около трёх недель, если всё будет нормально.

Сейчас Головин — это сложившийся европейский игрок. Что я имею в виду? Когда он только пришёл в «Монако», он немного не понимал происходящего вокруг. Всё-таки это непросто: другая страна, другой язык, другой менталитет. А сейчас это уже на 100% адаптировавшийся к европейской жизни и футболу человек. Он профессионал. Чётко знает и понимает, как распределять время между работой, восстановлением и отдыхом. То есть человек грамотно расставляет приоритеты. Это очень важно.

Если говорить об интересе к нему, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ». Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определённое обсуждение было. Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всё закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера», — сказал Артёмов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Артёмовым можно прочитать на «Чемпионате».