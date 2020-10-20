Агент Артёмов: Кучаев — один из российских игроков, которые скоро могут уехать в Европу

Агент Олег Артёмов выразил мнение, что полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в ближайшем будущем может уехать в Европу.

«Что касается российских футболистов, которые скоро могут уехать в Европу, то их несколько. В первую очередь это Кучаев. У него большое будущее, он очень перспективный игрок с правильным менталитетом, это его сильная сторона. Практически уверен, что у него не было бы проблем с адаптацией к европейской жизни. Вообще, многие молодые сейчас заметно прогрессируют. Это и Антон Миранчук, и Стас Магкеев серьёзно прибавил, растёт. Тут многое, конечно, будет зависеть от результатов наших клубов в еврокубках, но в целом скоро можно ожидать новых трансферов в Европу», — сказал Артёмов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Артёмовым можно прочитать на «Чемпионате».