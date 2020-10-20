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«Челси» — «Севилья»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Челси» — «Севилья»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Севильи» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Севилья».

«Челси»: Менди, Чилвел, Зума, Силва, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Маунт, Хаверц, Пулишич, Вернер.

Запасные: Аррисабалага, Кабальеро, Томори, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Рюдигер, Зиеш, Ковачич, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои.

«Севилья»: Боно, Карлос, Гомес, Навас, Акунья, Фернандо, Ракитич, Гудель, Сусо, Окампос, де Йонг.

Запасные: Вацлик, Эскудеро, Рекик, Хордан, Родригес, Торрес, Васкес, Эль-Хаддади, Эн-Несири, Фернандес.

Обслужит матч итальянский арбитр Давиде Масса.

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