Василий Уткин: установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов

Блогер Василий Уткин прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Брюгге» (1:2).



«Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив „Зенита“ в Лиге чемпионов. Когда говорил, что шанс занять любое не четвёртое из мест в группе — один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу „Зенит“. Ну а какое же ещё», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Брюгге» набрал 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Зенит» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио».