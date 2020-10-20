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«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в собственные ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол за «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.

«Брюгге» набрал 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Зенит» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио», который также проведут встречу сегодня, 20 октября.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио».

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 19:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Деннис – 63'   1:1 Хорват – 74' (автогол)   1:2 Де Кетеларе – 90+3'
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