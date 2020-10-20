Главный тренер «Брюгге»: победа в матче с «Зенитом» лучше двух чемпионских титулов

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман отметил важность победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1).

«Зенит» — прямой конкурент «Брюгге» в группе? Для нас это суперважная победа. Знали, что бюджеты «Лацио» и «Боруссия» — иной мир. К тому же у нас много молодых игроков, опыта меньше, чем у тех, кто играл против нас. Победы в таких матчах, тем более так, добавляют нам уверенности. Сегодня заработали исторические три очка.



Эта победа лучше двух чемпионских титулов. Знаю, насколько силен «Зенит», что происходило в нашей команде из-за вируса. Тренер вратарей здорово подготовил Хорвата, он сыграл здорово. Все наши футболисты после сборных уставшие", — передаёт слова Клемана корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.