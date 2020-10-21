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«Сафонов уже сейчас должен быть основным в сборной». Губерниев обратился к Черчесову

«Сафонов уже сейчас должен быть основным в сборной». Губерниев обратился к Черчесову
Футбол / Лига чемпионов 0

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с обращением к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову по итогам встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» — «Краснодар» (1:1).

«Станислав Черчесов — обращаюсь к Вам!!! Матвей Сафонов уже сейчас должен быть основным вратарём национальной сборной!!! Это и тактика и стратегия, поверьте, тренер....» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

В матче с «Ренном» на счету Сафонова 7 сейвов. Всего французский клуб нанёс 20 ударов в сторону ворот «Краснодара».

Всего в текущем сезоне на счету 21-летнего голкипера 13 встреч во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и отыграл два матча без пропущенных мячей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 11 млн.

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