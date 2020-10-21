Уле-Гуннар Сульшер обновил один из рекордов «Манчестер Юнайтед»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Как сообщается в «Твиттере» Opta, «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории выиграл 10 выездных матчей подряд. Отмечается, что 22-летний форвард Маркус Рашфорд свои последние три забитых мяча в Лиге чемпионов оформил в выездных встречах, два из которых были забиты именно на стадионе «Парк де Пренс».
В другой встрече группы H немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:0 обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» и возглавил турнирную таблицу, опережая «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей. В следующем туре ЛЧ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» встретится с подопечными Юлиана Нагельсмана в очной встрече.
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