Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

51-летний российский специалист Сергей Юран, ранее возглавлявший подмосковные «Химки», стал главным тренером «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба.

Контракт с Сергеем Юраном заключён до окончания сезона-2020/2021.



Напомним, что в январе 2020 года Юран второй раз за карьеру возглавил «Химки», с которыми успел провести 2 матча в первенстве ФНЛ, досрочно оформив выход в РПЛ, из-за остановки проведения турнира в связи с пандемией коронавируса. Так же под руководством Юрана «Химки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили «Зениту» 0:1.

«СКА-Хабаровск» по итогам 16 туров ФНЛ располагается в турнирной таблице на 14-м месте, набрав 18 очков. В следующем туре хабаровчане на своём поле примут «Чертаново».