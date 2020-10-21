«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:55

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Ред Булл Зальцбург» – «Локомотив». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогать ему будут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Бас Нейхейс.



Соперниками «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» по группе A в Лиге чемпионов являются действующий победитель турнира «Бавария» и «Атлетико», которые также проведут свой матч сегодня.



Напомним, «железнодорожники» вышли в групповой этап главного еврокубка напрямую, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов