«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «РБ Зальцбург» — «Локомотив».

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.00.

«Ред Булл» никогда не убирает ногу с педали газа. Вне зависимости от того, сколько остаётся до финального свистка и какой счёт на табло. Он будет стараться лезть вперёд и забивать. То есть соперник чертовски опасный — любит высокий темп, постоянно оказывает давление.



Москвичи потихоньку взобрались на четвёртое место РПЛ, но тут надо сказать спасибо календарю. Лишь в одном из шести предыдущих поединков забили больше одного мяча — скромным «Химкам» (2:1). Даже едва живой «Уфе» в минувшем туре на своём поле отгрузили только один, да и тот после чудовищной ошибки Беленова.



Сдержанный оптимизм вызывает приобретение Зе Луиша, ведь Эдер в последнее время смотрится совсем грустно. «Зальцбург» — в какой-то мере заложник своего стиля. При всей зрелищности футбола пропускает он очень много. Во всех еврокубковых матчах прошлого сезона хотя бы раз доставал мяч из сетки. Это дарит надежду.



Даже скромный бельгийский «Генк» забил три гола за 180 минут. В чемпионате Австрии тоже пропускают исправно, а там соперники уступают «Локомотиву» по общему уровню. В семи из десяти последних игр подопечные Джесси Марша не смогли сыграть на ноль. То есть на свой гол российский клуб наверняка наиграет.

Мы бы выбирали между тоталом больше 3 гола за 2.00 и ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.06. У австрийцев в еврокубках она доезжает очень часто. Альтернатива — 1Х + обе забьют за 2.04. Также стоит подумать о ставках на статистику. Обычно РБЗ крайне агрессивен в родных стенах. Думается, преимущество по владению мячом и угловым окажется солидным".