Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка России

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу над брянским «Динамо» (2:0) в матче Кубка России и выход команды в следующий этап турнира.
«Благодаря этой победе на данном этапе решили задачу в Кубке, что приятно. Не будем переоценивать эти игры, но оба матча в группе мы выиграли по делу и идём дальше. Конечно, сейчас у нас по календарю важнейшие игры в чемпионате, поэтому использовали ротацию.
По решению тренерского штаба кто-то играл тайм, кто-то весь матч, это нормально и правильно. Посмотрели в деле новичков. С этой точки зрения игра тоже была важной и полезной. С завтрашнего дня начинаем подготовку к матчу с «Уралом», который пройдёт в воскресенье в Екатеринбурге", — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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