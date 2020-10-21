«Манчестер Сити» — «Порту»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Порту». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. В бригаду войдут ассистенты Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный рефери – Александр Голубев.



Соперниками «Манчестер Сити» и «Порту» по группе С являются «Олимпиакос» и «Марсель», которые также проведут свой матч сегодня.



Вторую встречу «Порту» и «Манчестер Сити» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 1 декабря в Порту (Португалия). Начало встречи — в 23:00 мск.