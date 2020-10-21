«Спартак»: у Понсе есть подозрение на мышечную травму

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что форвард Эсекьель Понсе мог получить мышечную травму в матче элитного раунда Кубка России с «Енисеем» (0:1).

«В матче группового турнира Кубка России с «Енисеем» нападающий Эсекьель Понсе был заменён из-за повреждения. У аргентинца подозрение на мышечную травму. Более точная информация о его состоянии появится завтра, когда форвард пройдет дополнительное медицинское обследование», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Во втором тайме матча с «Енисеем» аргентинский форвард упал на газон и попросил замену. Понсе ушёл с поля, держась за бедро.

В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.