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«Спартак»: у Понсе есть подозрение на мышечную травму

«Спартак»: у Понсе есть подозрение на мышечную травму
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что форвард Эсекьель Понсе мог получить мышечную травму в матче элитного раунда Кубка России с «Енисеем» (0:1).

«В матче группового турнира Кубка России с «Енисеем» нападающий Эсекьель Понсе был заменён из-за повреждения. У аргентинца подозрение на мышечную травму. Более точная информация о его состоянии появится завтра, когда форвард пройдет дополнительное медицинское обследование», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Во втором тайме матча с «Енисеем» аргентинский форвард упал на газон и попросил замену. Понсе ушёл с поля, держась за бедро.

В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.

Понсе получил травму в матче с «Енисеем»
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