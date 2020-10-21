Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч с «Митьюлланном»
Стали известны стартовые составы «Митьюлланна» и «Аталанты» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Митьюлланн»: Й. Хансен, Андерссон, Шольц, Святченко, Паулиньо, Ониека, Каюсте, Систо, Мабиль, Дрейер, Каба.
Запасные: Оттесен, М. Андерсен, Коолс, Эвандер, Краев, Джеймс, Вибе, Андерсон, Мадсен, Дюр, Исаксен, Сери.
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Хатебур, Гомес, Муриэль, Сапата.
Запасные: Росси, Паломино, Ламмерс, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперниками «Мидтьюлланна» и «Аталанты» по группе D являются «Ливерпуль» и «Аякс», которые также проведут свой матч сегодня.
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