Зинченко — в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Порту»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Порту» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Канселу, Гарсия, Диаш, Гюндоган, Силва, Марез, Стерлинг, Агуэро, Родри.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Зинченко, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Нмеча, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Марега, Сануси, Корона, Мбемба, Оливейра, Сарр, Виейра.

Запасные: Кошта, Лейте, Лум, Тареми, Накадзима, Груич, Манафа, Баро, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.