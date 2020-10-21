Зинченко — в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Порту»
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Порту» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Канселу, Гарсия, Диаш, Гюндоган, Силва, Марез, Стерлинг, Агуэро, Родри.
Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Зинченко, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Нмеча, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе.
«Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Марега, Сануси, Корона, Мбемба, Оливейра, Сарр, Виейра.
Запасные: Кошта, Лейте, Лум, Тареми, Накадзима, Груич, Манафа, Баро, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану.
Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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