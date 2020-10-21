Мостовой: все пугали скоростью «Зальцбурга», но «Локомотив» — опытная команда

Бывший игрок сборной Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» (2:2).
«Результат хороший, сыграл «Локомотив» тоже неплохо. Все пугали быстрой игрой «Зальцбурга», что они бегут – мы действительно это увидели, но «Локомотив» опытная команда с опытными защитниками, и он тоже может создать проблемы. Матч немного напоминал вчерашнюю игру «Краснодара». Смотришь и думаешь, что «Ренн» играет – тоже быстро, всё проходит, а потом раз – и упирается в защитников. Хорошее набранное очко. Мы убедились, что «Зальцбург» – хорошая команда. Вижу, что Зе Луиш хорошо помогает. Вышел во втором тайме, перехватывал мяч. Видно, что такой игрок был нужен.
Давайте пока не говорить о фаворитах в этой группе, потому что с момента жеребьёвки все знают, кто там фаворит. Но вчера «Зенит» сыграл с «Брюгге» – и кажется, что фаворит уже не тот. Мы увидели, как «Реал» в первом тайме проигрывает «Шахтёру» 0:3, а мог бы и 0:5. А во втором тайме «горняки» встали у своей штрафной и чудом отстояли. Мы живём в такое время, когда всё выравнивается. «Локомотив» может поехать и мучиться с «Уфой», а потом нормально сыграть с «Зальцбургом». «Краснодар» сыграл в семь-восемь защитников и отстоял ничью. А приедет домой – вдруг не получится. Надо играть сегодняшним днём», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 21 октября 2020
-
22:36
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:06
-
21:46
-
21:45
-
21:26
-
21:23
-
21:19
-
21:18
-
21:02
-
20:57
-
20:55
-
20:52
-
20:51
-
20:43
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:14
-
20:13
-
20:09
-
20:08
-
20:02
-
19:50
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:25
-
19:24