Мостовой: все пугали скоростью «Зальцбурга», но «Локомотив» — опытная команда

Бывший игрок сборной Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» (2:2).

«Результат хороший, сыграл «Локомотив» тоже неплохо. Все пугали быстрой игрой «Зальцбурга», что они бегут – мы действительно это увидели, но «Локомотив» опытная команда с опытными защитниками, и он тоже может создать проблемы. Матч немного напоминал вчерашнюю игру «Краснодара». Смотришь и думаешь, что «Ренн» играет – тоже быстро, всё проходит, а потом раз – и упирается в защитников. Хорошее набранное очко. Мы убедились, что «Зальцбург» – хорошая команда. Вижу, что Зе Луиш хорошо помогает. Вышел во втором тайме, перехватывал мяч. Видно, что такой игрок был нужен.



Давайте пока не говорить о фаворитах в этой группе, потому что с момента жеребьёвки все знают, кто там фаворит. Но вчера «Зенит» сыграл с «Брюгге» – и кажется, что фаворит уже не тот. Мы увидели, как «Реал» в первом тайме проигрывает «Шахтёру» 0:3, а мог бы и 0:5. А во втором тайме «горняки» встали у своей штрафной и чудом отстояли. Мы живём в такое время, когда всё выравнивается. «Локомотив» может поехать и мучиться с «Уфой», а потом нормально сыграть с «Зальцбургом». «Краснодар» сыграл в семь-восемь защитников и отстоял ничью. А приедет домой – вдруг не получится. Надо играть сегодняшним днём», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.