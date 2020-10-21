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«Манчестер Сити» обыграл «Порту» в матче Лиги чемпионов, «Марсель» уступил «Олимпиакосу»

«Манчестер Сити» обыграл «Порту» в матче Лиги чемпионов, «Марсель» уступил «Олимпиакосу»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 14-й минуте встречи счёт открыл игрок «Порту» Луис Диас. Через 6 минут нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. Во втором тайме, на 65-й минуте, хавбек Илкай Гюндоган вывел английскую команду вперёд. Через восемь минут футболист «Манчестер Сити» Ферран Торрес установил итоговый счёт.

В другом матче группы С Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Олимпиакос» принимал «Марсель». Встреча, прошедшая в Греции, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
21 октября 2020, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Диас – 14'   1:1 Агуэро – 20' (пен)   2:1 Гюндоган – 65'   3:1 Торрес – 73'
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
21 октября 2020, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Хассан – 90+1'
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