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Гасперини: Миранчук забил прекрасный гол, это хорошо для него

Гасперини: Миранчук забил прекрасный гол, это хорошо для него
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0), а также отметил гол российского полузащитника Алексея Миранчука в дебютном матче за итальянский клуб.

«Эта команда всегда хорошо реагировала на неудачи. Мы должны были победить в этом матче, но это было непросто, несмотря на такой результат. Мы начали прессинговать соперника с первых минут. Впереди нас ждут матчи с „Аяксом“ и „Ливерпулем“, так что расслабляться рано.

Миранчук забил прекрасный гол. Это хорошо для него, что он смог забить в дебютном матче. Мы также хорошо действовали в защите, и я хочу подчеркнуть этот момент», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» спустя 9 минут после выхода на замену
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