Антонио Конте оценил старт «Интера» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией», которая завершилась вничью – 2:2.
«Мы не можем сравнивать эту игру с ничьей в прошлом сезоне в матче с пражской «Славией». Это был настоящий провал, в то время как сегодня вечером мы хорошо выступили против команды с большим потенциалом, у которой есть как технические качества, так и физическая подготовка. Неизбежно, мы должны улучшить некоторые моменты в нашей игре, в которых есть ошибки.
Как и вся команда, Эриксен провел хорошую игру. Мы попросили его быть более решительным в игре с мячом, и я думаю, он хорошо справился, как и все ребята. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы делать всё возможное на поле.
Сегодня было неприятно получить в 17:00 новость о том, что у Хакими положительный тест на COVID-19. До сегодняшнего утра он тренировался с нами, он должен был начать игру в старте, поэтому мы изменили все тактические ситуации.
Я сказал ребятам смотреть на каждую ситуацию с высоко поднятой головой. Это было непросто на психологическом уровне, но ребята показали, что они не только хорошие игроки, но и хорошие люди», — цитирует Конте Football Italia.
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