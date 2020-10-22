«Сантос» разорвёт контракт с Робиньо, если его признают виновным в изнасиловании

Исполняющий обязанности президента «Сантоса» Орландо Ролло прокомментировал ситуацию с будущим в команде 36-летнего бразильского нападающего Робиньо, проходящим подозреваемым по делу об изнасиловании.
«Мы подписывали контракт с Робиньо, чтобы он имел возможность участвовать в разбирательстве в Италии. Я не буду вдаваться в детали, виновен он или нет. Он должен предстать перед судом в Италии. Мы должны меньше забрасывать его камнями и иметь больше терпения. Я много видел в своей карьере, потому что я офицер полиции. Я ненавижу любое насилие, любое насилие в отношении женщин. За 18 лет работы в полиции я арестовал десятки насильников. Я исследовал десятки подобных преступлений.
Если Робиньо будет оправдан во втором судебном заседании, у меня не возникнет проблем с его возвращением. Если признают виновным, мы будем настаивать на расторжении договора», — приводит слова исполняющего обязанности президента «Сантоса» Globo Esporte.
Напомним, что в ноябре прошлого года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.
11 октября Рабиньо подписал контракт с «Сантосом», однако спустя 6 дней клуб приостановил его действие, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде.
- 22 октября 2020
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
07:42
-
07:19
-
07:00
-
06:49
-
06:37
-
06:22
-
06:04
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:40
-
03:21
-
02:39
-
02:25
-
02:07
-
01:48
-
01:34
-
01:21
-
00:55
-
00:46
-
00:35
-
00:27
-
00:17
-
00:01
- 21 октября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:47
-
23:37
-
23:24