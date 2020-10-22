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«Сантос» разорвёт контракт с Робиньо, если его признают виновным в изнасиловании

«Сантос» разорвёт контракт с Робиньо, если его признают виновным в изнасиловании
Футбол / Южная Америка 0

Исполняющий обязанности президента «Сантоса» Орландо Ролло прокомментировал ситуацию с будущим в команде 36-летнего бразильского нападающего Робиньо, проходящим подозреваемым по делу об изнасиловании.

«Мы подписывали контракт с Робиньо, чтобы он имел возможность участвовать в разбирательстве в Италии. Я не буду вдаваться в детали, виновен он или нет. Он должен предстать перед судом в Италии. Мы должны меньше забрасывать его камнями и иметь больше терпения. Я много видел в своей карьере, потому что я офицер полиции. Я ненавижу любое насилие, любое насилие в отношении женщин. За 18 лет работы в полиции я арестовал десятки насильников. Я исследовал десятки подобных преступлений.

Если Робиньо будет оправдан во втором судебном заседании, у меня не возникнет проблем с его возвращением. Если признают виновным, мы будем настаивать на расторжении договора», — приводит слова исполняющего обязанности президента «Сантоса» Globo Esporte.

Напомним, что в ноябре прошлого года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.

11 октября Рабиньо подписал контракт с «Сантосом», однако спустя 6 дней клуб приостановил его действие, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде.

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