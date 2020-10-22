Марку Тюрама не пускали на стадион «Интера». Игроку пришлось искать своё фото в Google

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюрам столкнулся с проблемами, прибыв на стадион «Сан-Сиро» в Милане, где должна была пройти пресс-конференция перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».



При входе на арену 23-летнего футболиста остановил сотрудник службы безопасности. Он не хотел пускать Марку, и тому пришлось искать своё фото в Google. Фотографии инцидента опубликовал в «Твиттере» ESPN со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

Матч «Интер» – «Боруссия» прошёл накануне, 21 октября, и завершился со счётом 2:2. Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, однако затем пропустили два мяча и уступали вплоть до концовки встречи. От поражения «нерадзурри» спас гол форварда Ромелу Лукаку на 90-й минуте.



Марку Тюрам является сыном бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, на клубном уровне выступавшего за «Монако», «Парму», «Ювентус» и «Барселону».