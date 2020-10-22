Коман: иногда вспоминаю гол в финале Лиги чемпионов. Но сейчас уже начался новый сезон

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (4:0).
«Мы хорошо играли, я забил два мяча, что меня очень радует. Конечно, я иногда ещё вспоминаю гол в финале. Но сейчас уже начался новый сезон. Мы хотим продолжать побеждать. У нас очень хорошая команда, мы великолепно сыграны. Надеюсь, что дальше всё будет в том же духе. В случае с первым голом я сместился к центру, пас Йозуа был идеален. Я взял мяч под контроль, а затем нанёс удар по воротам», — цитирует Комана пресс-служба клуба.
Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются московский «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».
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