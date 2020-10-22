Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

По завершению матчей 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА пресс-служба турнира объявила номинантов на звание лучшего игрока недели.

Так, на звание лучшего игрока претендуют четыре футболиста – форвард Альваро Мората, оформивший дубль за «Ювентус» в ворота киевского «Динамо» (2:0); полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, забивший два мяча в ворота мадридского «Атлетико» (4:0); полузащитник донецкого «Шахтёра» Тете, забивший один мяч и отдавший результативную передачу в выездной игре с мадридским «Реалом» (3:2); а также защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо, оформивший дубль в ворота «Истанбул Башакшехир» (2:0).

Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА можно по ссылке.

Напомним, что ранее гол защитника «Краснодара» попал в номинацию на лучший гол недели в Лиге чемпионов.