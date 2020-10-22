Экс-полузащитник «Спартака» Мельгарехо забил первый гол за «Расинг»

Полузащитник «Расинга» (Авельянеда) Лоренсо Мельгарехо, известный в России по выступлению за «Кубань» и «Спартак», забил первый гол за свой нынешний клуб.
В заключительном, 6-м туре группового этапа Кубка Либертадорес аргентинская команда принимала «Эстудиантес Мерида» из Венесуэлы. Мельгарехо открыл счёт на 60-й минуте, получив мяч на углу вратарской площади и пробив в ближший угол. Впоследствии соперники обменялись голами, и «Расинг» одержал победу – 2:1.
По итогу группового этапа команда Мельгарехо вышла в плей-офф, набрав 15 очков и заняв второе место.
Ролик доступен в «твиттере» «Расинга». Права на видео принадлежат CONMEBOL.
Мельгарехо выступал за «Кубань» с 2013 по 2015 год, после чего перешёл в «Спартак», цвета которого защищал до минувшего лета. В составе красно-белых 30-летний парагваец — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.
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