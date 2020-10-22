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Сёмин отреагировал на дебютный гол Алексея Миранчука за «Аталанту»

Сёмин отреагировал на дебютный гол Алексея Миранчука за «Аталанту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал дебютный гол своего экс-подопечного полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».

Накануне, 21 октября, команда из Бергамо встречалась на выезде с «Мидтьюлланном» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 25-летний российский футболист вышел на замену на 80-й минуте, а уже спустя 8 минут забил гол, красиво отправив мяч в девятку и установив итоговый счёт — 4:0. После матча наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил Алексея.

«Самое важное, что Миранчуку дали шанс. Лёша этим воспользовался. Это даёт ему дальнейшие хорошие дивиденды для того, чтобы играть в стартовом составе. Миранчук хорошо вышел, а мяч пересёк линию. Рад ли я? За него все рады, я тоже. Это уже третий гол Алексея в Лиге чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

14 минут Миранчука за «Аталанту». Забил уже пятым касанием!
Шикарный дебют!
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