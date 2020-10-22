Слуцкий: игра с «Зенитом» для любого российского клуба — серьёзный тест на профпригодность

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Всё идёт в штатном режиме. Наконец-то мы собрались в полном составе после матчей сборных. Поэтому я надеюсь, что у нас не будет уже никаких кадровых потерь, и мы подойдём к игре с «Зенитом» во всеоружии. Да, у нас потери дисквалифицированных очень важных футболистов, но постараемся остальных поставить в строй.



Игра с «Зенитом» для любого российского клуба — серьёзный тест на профпригодность. «Зенит» является суперфаворитом первенства, поэтому для нашей молодой команды это будет интересный большой матч. Мы его ждём с нетерпением», — сказал Слуцкий в интервью для пресс-службы «Рубина».

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