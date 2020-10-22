Это’О на примере Жиркова объяснил, почему в футболе возраст не важен

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О объяснил, почему в футболе неважен возраст игрока.



«В футбол играю редко, в основном с бывшими футболистами, самый сильный из нас – Кларенс Зеедорф, спокойно бы играл в Премьер-лиге европейского чемпионата. Просто в футболе возраст совсем не важен и никогда не будет пределом. В 25 лет ты можешь уставать больше, чем 40-летний игрок. Главное – разобраться в своей голове и теле.



Вот Юрий Жирков всегда профессионально относился к тренировкам – а это непросто, работать всю карьеру на одном уровне. И до сих пор играет на высоком уровне! Знаю, потому что иногда переписываюсь с командой, в чём мне помогает переводчик времён «Анжи» Филипп Борисов. С ним чаще всего и общаюсь», — сказал Это’О в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Это`О рассказал, как дела: закончил учёбу в Гарварде и теперь просыпается в пять утра Мини-интервью с легендой успеете прочитать перед обедом.