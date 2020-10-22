Это’О на примере Жиркова объяснил, почему в футболе возраст не важен

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О объяснил, почему в футболе неважен возраст игрока.
«В футбол играю редко, в основном с бывшими футболистами, самый сильный из нас – Кларенс Зеедорф, спокойно бы играл в Премьер-лиге европейского чемпионата. Просто в футболе возраст совсем не важен и никогда не будет пределом. В 25 лет ты можешь уставать больше, чем 40-летний игрок. Главное – разобраться в своей голове и теле.
Вот Юрий Жирков всегда профессионально относился к тренировкам – а это непросто, работать всю карьеру на одном уровне. И до сих пор играет на высоком уровне! Знаю, потому что иногда переписываюсь с командой, в чём мне помогает переводчик времён «Анжи» Филипп Борисов. С ним чаще всего и общаюсь», — сказал Это’О в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 22 октября 2020
-
13:48
-
13:29
-
13:21
-
13:10
-
13:03
-
12:46
-
12:46
-
12:43
-
12:32
-
12:28
-
12:28
-
12:02
-
11:49
-
11:34
-
11:27
-
10:52
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
09:59
-
09:57
-
09:51
-
09:45
-
09:33
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
07:42
-
07:19
-
07:00
-
06:49
-
06:37
-
06:22
-
06:04