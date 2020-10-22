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Это’О: Керимов — один из лучших людей, кого я знал. Не президент, а старший брат

Это’О: Керимов — один из лучших людей, кого я знал. Не президент, а старший брат
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О рассказал об отношении к экс-президенту махачкалинского клуба Сулейману Керимову.

«Обращался ли ко мне кто-то за помощью? Меня привёл в клуб Сулейман Керимов, моя связь с «Анжи» шла и идёт через него. Он мне не звонил и не говорил об этом. Керимов – один из лучших людей, кого я знал. Он не президент, а старший брат. С открытым сердцем и желанием создавать большие проекты», — сказал Это’О в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Это’О защищал цвета «Анжи» с 2011 по 2013 год, когда команда играла в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время махачкалинский коллектив выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе России.

В ходе своей карьеры Это’О также играл за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар СК».

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