Это’О: Керимов — один из лучших людей, кого я знал. Не президент, а старший брат

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О рассказал об отношении к экс-президенту махачкалинского клуба Сулейману Керимову.
«Обращался ли ко мне кто-то за помощью? Меня привёл в клуб Сулейман Керимов, моя связь с «Анжи» шла и идёт через него. Он мне не звонил и не говорил об этом. Керимов – один из лучших людей, кого я знал. Он не президент, а старший брат. С открытым сердцем и желанием создавать большие проекты», — сказал Это’О в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Это’О защищал цвета «Анжи» с 2011 по 2013 год, когда команда играла в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время махачкалинский коллектив выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе России.
В ходе своей карьеры Это’О также играл за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар СК».
- 22 октября 2020
-
13:48
-
13:29
-
13:21
-
13:10
-
13:03
-
12:46
-
12:46
-
12:43
-
12:32
-
12:28
-
12:28
-
12:02
-
11:49
-
11:34
-
11:27
-
10:52
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
09:59
-
09:57
-
09:51
-
09:45
-
09:33
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
07:42
-
07:19
-
07:00
-
06:49
-
06:37
-
06:22
-
06:04