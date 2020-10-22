Это’О: Керимов — один из лучших людей, кого я знал. Не президент, а старший брат

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О рассказал об отношении к экс-президенту махачкалинского клуба Сулейману Керимову.



«Обращался ли ко мне кто-то за помощью? Меня привёл в клуб Сулейман Керимов, моя связь с «Анжи» шла и идёт через него. Он мне не звонил и не говорил об этом. Керимов – один из лучших людей, кого я знал. Он не президент, а старший брат. С открытым сердцем и желанием создавать большие проекты», — сказал Это’О в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Это’О защищал цвета «Анжи» с 2011 по 2013 год, когда команда играла в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время махачкалинский коллектив выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе России.



В ходе своей карьеры Это’О также играл за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар СК».

Это`О рассказал, как дела: закончил учёбу в Гарварде и теперь просыпается в пять утра Мини-интервью с легендой успеете прочитать перед обедом.