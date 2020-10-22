Экс-переводчик «Локо»: Билич говорил, что Миранчук бьёт, как ластой

Бывший переводчик «Локомотива» Степан Левин рассказал, что Славен Билич обратил внимание именно на замах полузащитника Алексея Миранчука, когда переводил игрока в основной состав.



«Тогда «Локомотив» тренировал Славен Билич, а я был его переводчиком. Мы 30 минут общались насчёт Миранчука. Тренер объяснял мне особенности его замаха. На руках показывал и говорил: «Бьёт, как ластой. Без разбега, с полушага, когда мяч под ним или чуть впереди. Удар – от голеностопа». Именно угол голеностопа он и показывал рукой. Славен отмечал, что такое нечасто встретишь и только большой мастер так управляет ногой и может с места пробить в любую точку», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Накануне, 21 октября, команда из Бергамо встречалась на выезде с «Мидтьюлланном» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 25-летний российский футболист вышел на замену на 80-й минуте, а уже спустя 8 минут забил гол, красиво отправив мяч в девятку и установив окончательный счёт — 4:0. После матча наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил Алексея.