«Может, Бэйл приедет, раз Фалькао не подъехал». Карпин сыграл в гольф

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» поделился фотографиями с гольфа, а также пошутил про звёзд мирового футбола.
«Ну, теперь можно и Бэйла приглашать в «Ростов». Может, хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал», — написал Карпин.
Напомним, нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», известен любовью к гольфу.
Фото: «Инстаграм» Валерия Карпина
«Ростов» под руководством Карпина, набрав 20 очков в 11 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от замыкающего зону еврокубков «Локомотива» на 1 очко. Ближайший преследователь жёлто-синих, «Сочи», имеет такую же разницу с ростовчанами по очкам.
В следующем туре «Ростов» сыграет с «Химками». Матч пройдёт в Ростове-на-Дону 25 октября. Начало — в 16:30 мск.
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