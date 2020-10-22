Воспитанник «Спартака» Малоян: мечтал о сборной России, но в душе хотел сыграть за Армению

Воспитанник московского «Спартака», нападающий «Алании» Артур Малоян, рассказал, что жалеет об отказе выступать за сборную Армении. Малояна приглашали в армянскую команду, но он отказался, чтобы не быть легионером в России.

«Сейчас молодым дорога в Европу открыта благодаря глобализации. Масса агентских компаний, скаутских служб, видеоматериалы, InStat и так далее. Все и всё на виду. Когда мне было 19, было немного иначе. Ну кто мне мог предложить уехать в Европу? В принципе я в то время и с основой начал тренироваться в «Спартаке». Михаэль Лаудруп подтянул к главной команде молодёжь и доверил мне место в составе.

Я и в Лиге Европы при нём играл на групповой стадии. Думаю, сейчас у молодого футболиста, прошедшего весь групповой этап Лиги Европы, будет немало предложений из Европы. Не в топ-клубы и в топ-лиги, но всё же. У меня их не было. Никто тогда из молодёжи в Европу не уезжал.

Не жалею ли, что отказался от выступлений за Армению? Всегда мечтал о выступлении за сборную России, потому что, при всём уважении, это другой уровень. Но в душе очень хотелось сыграть за Армению. То есть душа хотела, а голова говорила: «Подожди, не торопись, нужно сначала зацепиться в Премьер-Лиге». Жалею ли сейчас? Жалею. Я и сейчас поехал бы на любой матч, если бы позвали. Мы, кстати, недавно с супругой ездили в Ереван. Я был в первый раз. Мне так понравилось! Просто класс!" — приводит слова Малояна пресс-служба «Алании».