«Спартак» показал, что осталось за кадром матча Кубка России с «Енисеем»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала ролик, посвящённый матчу элитного раунда Кубка России с красноярским «Енисеем» (0:1).
Спартаковцы показали долгий перелёт, встречу с фанатами, прогулку по Красноярску и кадры с кубкового матча. Видео можно посмотреть на канале «Спартака» на YouTube.
В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.
«Спартак», несмотря на поражение, занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Красно-белые набрали 3 очка, как и «Енисей» с «Родиной», однако опередили соперников по дополнительным показателям. Московской команде предстоит сыграть в 1/8 финала соревнований.
- 22 октября 2020
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