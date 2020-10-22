Гинер — об отъезде Гончаренко в июне: я в ладоши хлопал

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об отъезде главного тренера Виктора Гончаренко в Беларуси после поражения команды в матче 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 с «Зенитом» (0:4).

«Ну отъехал человек — а потом приехал. И что дальше? Вот я человек эмоциональный. И меня тоже может переклинить — скажу что-то резкое или поведу себя как-то не так. Гончаренко больше переживает всё в себе. Решил отдохнуть пару дней — что тут такого? Другое дело, если бы я сказал ему, что он уволен. Или он мне — что увольняется. Всё понятно: проиграли, переживал. Ещё Валерий Георгиевич Газзаев часто повторял: «У победы 100 отцов, поражение — сирота». В поражении всегда виноват тренер. И он сам винил прежде всего себя: что-то не так сделал, не так подготовил команду. Хотя я считаю, что виноваты все. Нет, у нас не было тяжёлого кейса. И душещипательных разговоров — тоже.



У меня даже минуты сомнения не было в том, что Гончаренко вернётся! Наоборот, я в ладоши хлопал — из-за того, что человек психанул на себя и делает какие-то выводы. Вот если бы он просто махнул рукой — ну и ладно, проиграли и проиграли — вот тогда бы у меня закрались тревожные мысли», — приводит слова Гинера Sport24.